Une scène d’amour très désagréable pour Kristin Davis

Les scènes d’amour sont rarement les plus agréables à jouer. Kristin Davis s’est rappelée un moment particulièrement gênant lors du tournage d’un épisode de « Sex and the City ».

C’est sur un plateau de télévision américain que Kristin Davis s’est souvenue du tournage de l’épisode « Are We Sluts? » (« Sommes-nous des putes? ») en 2000. Elle devait en effet jouer une scène de sexe qui l’a particulièrement mise mal à l’aise.

« J’ai vraiment détesté ça », a-t-elle expliqué. « Il y avait ce type avec qui je couchais, qui devait me crier au visage ‘Pute’, ‘Salope’. J’ai vraiment détesté ça ».

Dans cet épisode, son personnage, Charlotte York, rencontre ce qu’elle pensait être l’homme parfait jusqu’à ce qu’ils pénètrent dans la chambre à coucher.

Y aura-t-il, par ailleurs, un troisième film “Sex and the City”? « Je suis pleine d’espoir », a-t-elle répondu. « Et j’ai plein d’imagination. J’ai déjà pensé à tout une histoire ».