Une fillette de 10 ans écrit une liste de Noël et provoque la colère des internautes

La période s’y prête. Les fêtes se rapprochant, de plus en plus de jeunes écrivent leur lettre à saint Nicolas ou au père Noël dans l’espoir d’avoir été assez sage pour recevoir des cadeaux.

C’est dans cette optique qu’une internaute habitant à Los Angeles a posté la liste de Noël de sa fille de dix ans. « Ma fille devait avoir perdu la tête en écrivant cette liste », écrit-elle en commentaire. Et pour cause, la liste d’une trentaine d’objets ne correspond pas aux attentes classiques d’un enfant de dix ans.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda — @A_Johnson412 (@a_johnson412) November 13, 2019

On y retrouve en effet l’Iphone 11, des Air Pods, le nouveau MacBook Air, 4.000 $, un parfum Chanel ou encore une Go Pro. Et comment ne pas mentionner « le vrai lapin » ainsi que des habits pour ce dernier.

Sur Twitter, de nombreux internautes se sont énervés face à ces demandes. « Tu as élevé une princesse et maintenant tu te plains », lui lance notamment une internaute. Alors que de nombreux autres se sont plutôt focalisés sur les 4.000 $ ou les chaussures Gucci.

You raised a bougie princess and now you wanna complain TUH. Get mama her Gucci slides and stop playing. — Juliet 🥀 (@adriftinwords) November 15, 2019

WTH she gone do with $4,000 😂 — DeawnaMarie🔥 (@DeawnaKMarie) November 14, 2019