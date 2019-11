Le personnage interprété par Paul Walker de retour dans le prochain Fast & Furious

Brian O’Conner, le personnage joué par Paul Walker dans la série Fast & Furious, pourrait faire son retour dans le prochain film de la saga. Des castings seraient même en cours pour trouver le remplaçant idéal de Paul Walker.

Il y a six ans, Paul Walker nous quittait suite à un accident de la route en Californie. À l’époque, le film Fast & Furious 7 était en tournage et ce sont ses frères, Cody et Caleb, qui ont joué les dernières scènes. Mais son personnage, Brian O’Conner, pourrait bel et bien faire son grand retour dans Fast & Furious 9, comme le rapporte LadBible. Les castings pour trouver le remplaçant de Paul Walker seraient d’ores et déjà en cours.

It's been long enough. They are bringing back Paul Walker's character, Brian, to FF9. https://t.co/320dprmC1S — Daniel Richtman (@DanielRPK) November 14, 2019

Pour rappel, les dernières images de Brian dans le septième film le montrent en train de rouler, au soleil couchant, pour rejoindre sa famille après avoir quitté l’équipe. Mais son retour dans le nouveau film devrait plutôt s’effectuer à la manière d’un flash-back, dans des événements ayant eu lieu avant le premier film.

Fast & Furious 9 devrait sortir en mai 2020.