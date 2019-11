Google lance un site pour comparer votre voix à celle de Freddie Mercury

À l’occasion du 44ème anniversaire de la première interprétation de Bohemian Rhapsody en live, Google a lancé il y a quelques jours le FreddieMeter, un site qui vous permet de comparer votre voix à celle de Freddie Mercury.

Le principe est simple. Une fois sur le site, ce dernier vous propose de choisir entre quatre chansons celle que vous souhaitez interpréter (Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody ou Somebody To Love). En vous filmant ou non, vous pouvez alors commencer à chanter comme dans n’importe quel karaoké. La particularité du site se trouve dans l’intelligence artificielle de Google qui vous dira si vous chantez bien et à quel point votre voix ressemble à celle de Freddie.

Sympathique, ce petit jeu a été créé en collaboration avec le Mercury Pheonix Trust, une association caritative créée par Brian May, Roger Taylor et Jim Beach en hommage au chanteur. Le FreddieMeter invite d’ailleurs les internautes du monde entier à faire un don à cette association qui se targue d’avoir fondé plus de 1.000 projets contre le sida dans 56 pays différents.