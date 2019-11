Des planches d’Hergé vendues aux enchères à Paris

View this post on Instagram

Les produits dérivés "Tintin" sont assez rares et Hergé a toujours accordé une attention particulière aux puzzles. Le journaliste et éditeur Marcel Wilmet décrivait d'ailleurs cette illustration comme ceci : "Cette grande image panoramique devait encourager les joueurs de puzzle à découvrir l’épisode intitulé Le Secret de la Licorne. Hergé y rassemble non seulement tous les éléments de la couverture – mythique – mais nous résume en un seul tableau tout un chapitre crucial de l’histoire : Haddock narrant les péripéties de son noble ancêtre. Un vrai tour de force, car le dessinateur ne s’inspire pas d’une case particulière — comme c’est souvent le cas — mais de pas moins de sept pages de l’album, numérotées 14 à 20. Et tout y est : le fougueux et redoutable capitaine, le majestueux portrait de François de Hadoque, la "Licorne", la bouteille de rhum vidée sur place, le livre ancien contenant les mémoires du chevalier, le lustre décroché d’un coup de sabre, Milou pétrifié et Tintin abasourdi, cherchant à se protéger derrière une chaise. Ce dernier détail accentue le désarroi de notre héros, bien qu’il ne se retrouve pas dans l’album. Tout comme ce petit tableau d’un chalutier moderne, qui est absent dans ce passage du livre, mais qui ne peut être que le "Sirius", ce fier navire qui deviendra la vedette de l’épisode suivant." Réalisé à l'encre de Chine pour le puzzle numéro 4 de la deuxième série des années 1950, cette illustration sera présentée lors de la vente "Bande Dessinée et illustration" le 20 novembre prochain à Paris. Elle est exposée du 14 au 18 novembre dans les salons de Christie's Paris au 9 avenue Matignon. #bd #tintin #herge #illustration #puzzle #bandedessinee #capitainehaddock