Céline Dion a failli se faire agresser à cause de son look

Cela fait quelques jours que Céline Dion séjourne à New York dans le cadre de la promotion de son nouvel album intitulé « Courage ». Un séjour qui ravit de nombreux fans qui se déplacent à chaque fois en nombre pour venir l’admirer.

Sauf que vendredi, la chanteuse a failli se faire agresser à cause de son look. Comme le révèle le Daily Mail, la police new yorkaise a arrêté un militant vegan qui semblait vouloir s’en prendre à la Canadienne alors qu’elle posait à la sortie de son hôtel. Il présentait notamment un tatouage sur le visage, sur lequel on pouvait lire « vegan ». Ce jour-là, Céline Dion portait un ensemble noir, avec un pantalon en cuir de style croco ainsi que deux sacs en cuir, ce qui explique peut-être la présence de ce militant.

Ce n’est pas la première fois que Céline Dion est critiquée pour ses choix vestimentaires. En 2017 notamment, PETA avait déploré que la chanteuse soit apparue en public avec un manteau réalisé en peau de python. « Céline Dion a le monde au bout des doigts et ce serait tellement facile pour elle de démontrer de la compassion pour les animaux en portant des vêtements de faux serpent, de faux crocodile ou toute autre option végétalienne chic », expliquait à l’époque la vice-présidente de l’association.