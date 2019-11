Proximus League – Lommel s’impose à Lokeren et le dépasse au classement

Lommel est allé s’imposer 0-1 sur la pelouse de Lokeren samedi soir à l’occasion de la 15e journée du championnat de D1B de football. Le but décisif fut l’oeuvre du jeune attaquant Jamal Aabbou, monté à la mi-temps et buteur à l’heure de jeu. Au classement de la Proximus League, Lommel (14 pts) passe devant Lokeren (13 points) et s’installe à la 6e place.

Au classement de la deuxième période, qui débute ce week-end, les Limbourgeois comptent trois points.

Vendredi soir, le Beerschot avait battu le vainqueur de la première tranche OH Louvain 0-3.

Dimanche à 16h00, l’Union Saint-Gilloise reçoit Virton.

.

Source: Belga