Lancement des Journées nationales de la prison: réinsertion et alternatives en débat

Le coup d’envoi de la 6e édition des Journées nationales de la prison (JNP) a été donné samedi soir à 18h00, à l’espace LaVallée, situé rue Adolphe Lavallée à Molenbeek-Saint-Jean, en présence de quelque 200 personnes. Des rencontres, conférences, expositions, projections de films, concerts et tables rondes seront organisés jusqu’au 1er décembre dans les prisons du pays et hors de leurs murs. Cette édition 2019 prend pour thème « Après la prison, toujours la prison? « . Ces journées nationales de la prison sont organisées à l’initiative d’un groupement pluraliste d’associations et d’organisations, parmi lesquelles la Concertation des Associations actives en Prison (CAAP). Elles visent à informer et à stimuler les discussions autour de la situation carcérale en Belgique. « Cette année, on veut aborder le cercle vicieux qui conduit à ce qu’il y ait toujours plus d’incarcérations vu le manque de moyens pour préparer la sortie », explique Mélanie Bertrand, chargée de mission à la CAAP. « On veut aussi discuter des alternatives à la prison et interroger notre système qui se centralise sur l’emprisonnement. D’autres punitions, qui existent déjà mais qui sont peu utilisées, sont parfois plus intéressantes en ce qui concerne la récidive ».

La soirée de lancement a été marquée par les vernissages de l’exposition collective réalisée par des détenus « Entrée Libre » et de celle des étudiants de l’IHECS « Mirador. Un regard citoyen sur la prison », qui reconstitue la réalité carcérale via la reproduction d’une cellule, la diffusion de témoignages audios et par le biais de photographies. Des concerts refermeront l’événement.

Une exposition au Fort de Lantin a de plus été réalisée sur base de témoignages, de photos et d’objets insolites pour retracer et marquer les 40 ans de la prison de Lantin.

La projection du film « Je ne te voyais pas » de François Kohler, prévue le 20 novembre à 18h30 à l’espace LaVallée, sera suivie d’un débat sur le difficile rapprochement entre des victimes cherchant à se reconstruire et des auteurs amenés à se responsabiliser à travers la médiation.

Parmi les différents débats programmés figurent encore la conférence sur les impasses et défis de la politique pénitentiaire belge le jeudi 21 novembre à l’auditorium de la bibliothèque de l’Université du Travail de Charleroi et la journée d’étude sur le coût du système pénal, toujours le 21 novembre, à l’Université St-Louis à Bruxelles.

Pour clôturer cette 6e édition, les rappeurs Isha et Tonino donneront des concerts en prison, respectivement dans celles d’Andenne et de Namur, avant de se retrouver sur scène au Dela à Namur le 29 novembre au soir.

Source: Belga