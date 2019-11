Diables rouges – De Bruyne: « On a montré qu’on pouvait gagner 1-4 sans vraiment forcer »

Kevin De Bruyne a contribué à la belle prestation et à la victoire de la Belgique 1-4 en Russie samedi soir en délivrant notamment deux passes décisives. Perfectionniste, le médian de Manchester City désirait voir une équipe belge encore plus dominatrice. « On a joué trop bas », a-t-il estimé après la rencontre au micro de la RTBF. « Malgré ça, c’était 0-3 à la mi-temps car on a su marquer nos occasions. La deuxième période n’était pas vraiment bonne en ce qui concerne la possession de balle. On peut encore améliorer ça avant l’Euro. Ceci dit, on a bien travaillé ensemble. On n’a pas donné trop d’occasions à la Russie. »

Ce type de rencontres pourrait d’ailleurs servir de point de repère pour les Diables en vue du prochain Euro. « C’est bien aussi d’être dans ce genre de situations. Quand on va jouer contre des grandes équipes, on va avoir des périodes de match difficiles. Ça va se produire à un moment ou à un autre, c’est sûr. Ce sera à nous d’apprendre et de faire mieux la prochaine fois. Au final, c’est bien d’avoir montré qu’on pouvait venir en Russie et gagner 1-4 sans vraiment forcer. »

Thorgan Hazard a eu le même son de cloche à l’issue de la rencontre. « On aurait pu faire mieux en seconde période mais l’essentiel était fait », a dit le joueur du Borussia Dortmund qui a ouvert le score sur un assist de son frère Eden. « On espère faire plaisir à nos supporters mardi contre Chypre et signer une dixième victoire de suite », a-t-il conclu.

Source: Belga