Conflit israélo-palestinien – Gaza: nouvelles frappes israéliennes après des tirs de roquettes

L’armée israélienne a annoncé tôt samedi matin de nouvelles frappes sur Gaza après des tirs de roquettes vers Israël depuis l’enclave, malgré un cessez-le feu en vigueur depuis deux jours. Ces frappes ont visé non pas les positions du Jihad Islamique, mais celles du Hamas, mouvement islamiste qui contrôle Gaza mais était resté à l’écart des affrontements plus tôt cette semaine, a précisé l’armée.

« Deux roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien et ont été interceptées par le système (antimissile) Iron Dome », a indiqué l’armée israélienne dans un message WhatsApp.

Dans la foulée, l’armée a frappé des « cibles du Hamas » dans la bande de Gaza, a-t-elle ajouté. Des journalistes de l’AFP à Gaza ont pu constater les frappes israéliennes et fait état de ripostes depuis l’enclave.

Selon des sources sécuritaires palestiniennes, les frappes israéliennes ont ciblé deux sites du Hamas dans le nord de cette enclave trois fois grande comme Paris et où vivent deux millions de Palestiniens sous blocus israélien.

Mardi dernier, l’armée israélienne avait mené une opération ciblée à Gaza contre un commandant du Jihad islamique, mouvement islamiste armé qui avait répliqué avec un barrage de roquettes sur Israël.

En réponse à ces roquettes, l’armée israélienne avait multiplié les frappes visant, selon elle, des éléments du Jihad islamique sur Gaza mais en évitant de cibler le Hamas, mouvement qui contrôle l’enclave et dispose depuis des mois d’un accord de trêve avec Israël.

Après deux jours d’affrontements, qui ont fait 34 morts dans la bande de Gaza et aucun en Israël, cible de 450 roquettes, le Jihad islamique et l’Etat israélien avaient approuvé un cessez-le-feu entré en vigueur jeudi matin.

Mais ce cessez-le-feu reste depuis précaire, l’aviation ayant bombardé vendredi Gaza après des tirs de roquettes depuis ce territoire palestinien intervenus après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

source: Belga