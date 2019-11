Test de Ring Fit Adventure : Un jeu d’aventure qui va (vraiment) vous muscler

Et si on n’attendait pas les bonnes résolutions de 2020 pour se (re)mettre au sport ? C’est le pari de Nintendo en cette fin d’année en lançant Ring Fit Adventure sur Switch, un jeu étonnant et unique qui permet de faire des exercices physiques tout en s’amusant.

Les jeux vidéo dédiés à l’activité physique ont un problème récurrent : Malgré toute la bonne volonté des utilisateurs, après quelques semaines, voire quelques mois, ils finissent souvent au fond un tiroir. Bien qu’il soit encore trop tôt pour le dire, avec son concept unique, Ring Fit Adventure pourrait changer la donne. Le principe est simple : jouer à un vrai jeu d’aventure avec un scénario et des combats tout en faisant de l’exercice et en brûlant des calories. En effet, chaque action dans le jeu, comme le fait d’avancer, de sauter ou d’attaquer, demande au joueur de faire un effort physique.

La force du Ring-Con

Ring Fit Adventure repose sur les fonctionnalités des Joy-Con (les manettes détachables de la Switch) et sur deux accessoires essentiels spécialement développés pour le jeu et fourni avec celui-ci. Le premier est plutôt classique puisqu’il s’agit d’une sangle qui vient se fixer sur la cuisse gauche. Le second est plus étonnant, c’est le Ring-Con. C’est un anneau flexible comme on peut en trouver dans les magasins de sport et que l’on peut serrer ou étirer à souhait.

Une fois connectés aux Joy-Con, ces deux accessoires sont au cœur de l’expérience Ring Fit Adventure. Le premier détectera vos mouvements et vous permettra notamment de faire avancer votre personnage dans le jeu en faisant du sur-place dans votre salon. Le second mettra vos muscles à l’épreuve et fera travailler une multitude de parties de votre corps. En le pressant vers le bas tout en avançant par exemple, votre personnage sautera. En l’étirant, il attirera les pièces et les objets vers lui. En le pressant, il permettra de faire des attaques et en le serrant contre ses abdominaux, il permettra de contrer les attaques des ennemis. Plus surprenant, le jeu utilise la caméra infrarouge située sur le Joy-Con pour … mesurer votre pouls après l’effort.

Très, voire trop, enfantin et ce, même si le jeu est loin de s’adresser uniquement aux enfants, le scénario n’est guère très emballant. Il reste essentiellement un prétexte pour faire des exercices. Et force est de constater que ça marche ! Entre le fait de devoir faire avancer et sauter le personnage, de monter des escaliers et ainsi que d’effectuer toutes une multitude d’attaques, les sessions de jeu durent rarement plus de 15 minutes, tant ils sont intenses et fatigantes.

Au-delà de l’aventure

Même si c’est l’aspect jeu d’aventure qui est mis en avant, jusque dans le titre, il sera dommage de réduire Ring Fit Adventure à cela. En effet, on y trouve également une dizaine de défis et de mini-jeux jouables séparément dans le monde « Jeu rapide » et qui permettent de tenter de battre les records de ses amis (en ligne ou en local). Mais il y a aussi surtout le mode « A la carte » qui permet de faire des séances complètes de différents exercices en fonction des envies ou des parties du corps que l’on souhaite travailler. Les programmes sont très complets. Ils permettent de se concentrer sur les muscles du dos, sur les fessiers, le bas du corps ou encore sur les abdos. Il y a même la possibilité par exemple de faire des exercices de yoga. Enfin, il est aussi possible d’utiliser le Ring-Con sans allumer la console, juste pour faire quelques exercices en regardant la télé par exemple. Tous les mouvements sont alors comptabilisés et ils offrent un petit bonus une fois le jeu lancé.

On soulignera la qualité de fabrication des accessoires et en particulier du Ring Con qui est à la fois confortable à utiliser grâce à ses « poignets » rembourrés en mousse et ultra résistant. De plus, Ring Fit Adventure est proposé à un prix très compétitif puisque le kit avec le jeu et le Ring-Con et la sangle se trouve déjà à partir d’une soixantaine d’euros. Parmi les choses que nous avons moins appréciées, il y a le ton utilisé dans le mode aventure. On a souvent l’impression d’être considéré comme un gamin de cinq ans. On regrette également que Nintendo ait rendu l’abonnement à son service online (19,99 €/an) indispensable pour partager ses prouesses et ses records avec ses amis.

Notre verdict

Avec Ring Fit Adventure, Nintendo réussit le pari de mettre tout le monde au sport de manière ludique et amusante. Il s’adresse à tous, aux petits comme aux grands, aux sportifs du dimanche comme aux athlètes confirmés. Il est tellement accessible et facile à prendre en main qu’il pourrait même permettre à personnes âgées de faire de l’activité physique simplement. Les accessoires sont bien pensés et résistants. Les exercices sont extrêmement variés et sont conçus pour faire travailler toutes les parties du corps. Enfin, le contenu est au rendez-vous et permet de jouer pendant des dizaines d’heures sans s’ennuyer. On ne s’était plus autant amusé en faisant du sport depuis Wii Fit ! 4/5

Pour comprendre les différentes facettes de Ring Fit Adventure, voici une vidéo de présentation :