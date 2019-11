Comment en finir avec les ronflements ?

Bouchons d’oreille, changement d’alimentation, perte de poids, bandelettes nasales, il existe plusieurs solutions pour lutter contre les ronflements.

En Belgique, on estime qu’environ 20% de la population ronfle. Un phénomène qui double avec l’âge vu que ce sont environ 40% des plus de 50 ans qui sont touchés par ce problème. Le sexe semble également jouer un rôle, les hommes ronflant deux fois plus que les femmes, cette tendance ayant tout de même tendance à diminuer après la ménopause.

Le ronflement apparaît durant la nuit lorsque les muscles du larynx se décontractent, ce qui provoque un rétrécissement de la gorge. Chez certaines personnes, l’air inspiré par la bouche dans un trou plus petit, parfois obstrué par la langue, provoque alors des vibrations qui se transforment en ronflements. Heureusement, les ronflements sont très souvent bénins, sauf s’ils sont accompagnés d’apnée du sommeil. Dans ce cas, il est nécessaire d’aller voir un médecin.

Autant de bruit qu’une tondeuse

Mais les ronflements n’en restent pas moins une nuisance sonore dérangeante, surtout à une période durant laquelle on est censé se reposer. Un ronflement moyen produit entre 45 et 60 décibels, soit le bruit d’une conversation courante. Mais chez certaines personnes, le ronflement peut atteindre 95 voire 100 décibels, soit le bruit d’un klaxon ou d’une tondeuse à gazon. Pour que son conjoint puisse retrouver un sommeil paisible, il peut donc s’avérer nécessaire d’opter pour des solutions qui permettent de diminuer cette pollution sonore.

Pour passer une nuit tranquille, la première solution à laquelle on pense est de porter des bouchons d’oreille. Mais ces bouchons ne réduiront pas la fréquence des ronflements, sont parfois peu efficaces et peuvent déranger les personnes qui les portent. Il faut alors se tourner vers certains changements dans la vie quotidienne pour diminuer la fréquence des ronflements. C’est notamment le cas pour les personnes en surpoids qui arrivent à perdre du poids, ou lorsque l’on diminue sa consommation d’alcool. «En cas de surpoids ou d’obésité, la perte de poids est essentielle pour diminuer ou faire cesser le ronflement. Les ronfleurs doivent également éviter de boire de l’alcool en soirée et de prendre des médicaments sédatifs», confirme le Dr Mehdi Khamaktchian, coordinateur de la Clinique du Ronflement du CHU Brugmann sur son site. Il est également généralement conseillé de ne pas manger trop gras et d’éviter les produits laitiers le soir.

L’alternative des bandelettes nasales existe également, même si ce n’est pas la plus glamour. En pratique, ces bandelettes sont des dispositifs adhésifs à appliquer sur le nez pour empêcher le rétrécissement des voies nasales. Cela favorise la respiration nasale par rapport à la respiration buccale et diminue les ronflements. Des orthèses d’avancée mandibulaire peuvent également être une piste à explorer. Ces orthèses maintiennent la langue et la mâchoire vers l’avant pour que l’air puisse passer plus facilement.

Mais la position dans laquelle on dort peut également avoir un impact sur les ronflements. Le fait de dormir sur le dos met la langue dans une position telle que l’air a davantage de difficultés pour passer. Il est dès lors conseillé d’essayer de s’endormir sur le côté ou sur le ventre.

Et l’opération ?

Reste que la seule solution peut parfois être l’opération chirurgicale. Dans ce cas, c’est souvent l’opération par radiofréquences qui est privilégiée. Ce traitement «consiste à introduire une sonde munie d’une très fine aiguille à différents endroits du voile du palais, de la langue et du nez (sous anesthésie locale ou générale) et à y faire passer un faible courant électrique qui rétracte et réduit le volume des tissus ce qui diminue efficacement et durablement les ronflements», peut-on lire sur le site du CHU Brugmann. Parmi les avantages de cette méthode: peu de douleurs et de complications ainsi qu’une efficacité prouvée dans 80% des cas. (cd)