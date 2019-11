Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Mara (réf. 14155)

Je suis une très jolie demoiselle probablement Croisée Cocker. Je vis pour mon maître, il est mon dieu ! Mon seul souhait, c’est d’être en sa compagnie, et de ne pas devoir le quitter une minute. Je suis très affectueuse, un peu possessive aussi, et je n’aime pas trop rester toute seule. Mon jeu préféré, c’est la balle. Je voudrais tant pouvoir trouver un maître à qui donner tout l’amour dont mon cœur déborde. Venez vite me rendre visite dans ma famille d’accueil en Belgique !

Sexe Femelle Age 5,5 ans Race Croisé Taille 40 cm Pelage poils mi-longs Poids 10 kg

Davy (réf. 16220)

J’avais un maître formidable, mais hélas, il est tombé gravement malade et il ne pouvait plus s’occuper de moi… Je me suis retrouvé au refuge et même si je suis bien traité, j’ai beaucoup de mal à m’habituer à cette vie ! Je suis très gentil et affectueux. Je suis un peu âgé, c’est vrai et j’aime la tranquillité. Idéalement, j’aimerais tenir compagnie à mon maître toute la journée, couché dans mon panier et pouvoir profiter d’une petite promenade quotidienne.

Sexe Mâle Age 9,5 ans Race Croisé Taille 49 cm Pelage Poils courts Poids 22 kg

Finn (réf. 16184)

Moi, c’est Finn. Je me suis retrouvé dans une cage dans le couloir de la mort… Angoissé, terrorisé par les voix fortes et l’odeur de la mort qui flottait dans l’air… Je n’ai jamais connu ni respect ni amour, je n’ai jamais connu de main douce sur mon petit corps et quand on me caresse, je me demande ce qui m’arrive. Je commence à apprécier le contact mais avec une grande prudence encore. Qui va avoir la patience et l’amour nécessaire pour me redonner confiance en moi et pour me rendre heureux, enfin?

Sexe Mâle Age 3,5 ans Race Croisé Taille 45 cm Pelage Poils durs Poids 12 kg

Vous êtes intéressé par Mara, Davy, Finn, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr