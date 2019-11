STIB: 470.000 entrées dans le métro dénombrées lors du dernier dimanche sans voiture

La STIB estime à 470.000 le nombre d’entrées dans son réseau sous-terrain lors de la dernière édition du dimanche sans voiture organisée le 22 septembre. Cela représente 5% de plus qu’en 2018 et 73% de plus que la fréquentation habituelle du dimanche, ressort-il d’une réponse récente de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen), à une question parlementaire de David Weytsman (MR). M. Weytsman avait sollicité plus largement des chiffres de fréquentation de l’ensemble du réseau STIB lors de cette journée et demandé le coût d’une telle opération pour la société bruxelloise de transport public.

Il lui a été répondu qu’étant donné que l’accès au dit réseau était gratuit et que les voyageurs ne devaient pas valider de titre de transport dans les véhicules, la STIB ne dispose pas de chiffres précis sur le nombre de personnes transportées en surface.

La STIB estime par ailleurs sa perte de recettes à quelque 130.000 euros, sur base des recettes habituelles générées par les titres à la prestation durant un dimanche ordinaire de septembre.

