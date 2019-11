Six personnes légèrement intoxiquées dans un incendie à Soumagne

Six personnes ont été légèrement intoxiquées dans un feu d’habitation à Soumagne, a indiqué durant la nuit de jeudi à vendredi la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau. Le feu s’est déclaré aux environs de minuit dans une maison située rue de la Chapelle. Dix-sept pompiers étaient en intervention avec deux autopompes, une échelle, une citerne et un véhicule officier.

L’ambulance de Battice était aussi sur place, indique la zone de secours.

Les six victimes, légèrement intoxiquées, ont été prises en charge par les services médicaux.

Source: Belga