Les Diables Noirs en test-match samedi contre Hong Kong pour préparer le Six Nations B

Les Diables Noirs, l’équipe nationale belge de rugby, reçoivent Hong Kong samedi (15h00) au stade Nelson Mandela de Bruxelles dans le cadre d’un test-match servant à préparer le Rugby Europe Championship, le Tournoi des Six Nations B. La Belgique pointe au 27e rang mondial, tandis qu’Hong Kong est 24e. « On joue contre Hong Kong, une équipe mieux classée que nous. Ils possèdent également un championnat domestique avec des joueurs professionnels. Ça sera un bon test en vue du Six Nations B », déclare le coach des Diables Noirs, Guillaume Ajac. « Ils ont une mentalité très anglaise avec notamment plusieurs joueurs expatriés. Ils ont participé au tournoi de repêchage pour la Coupe du Monde 2019 où ils ont notamment battu le Kenya. C’est une équipe qui selon moi a le niveau du Six Nations B. On est aussi content de retrouver notre public pour la dernière fois de l’année ».

Le Six Nations B aura lieu de février à mars 2020. La Belgique y affrontera le Portugal, la Russie (à domicile), la Géorgie, l’Espagne (à domicile) et la Roumanie.

La Belgique a terminé 5e du Rugby Europe Championship 2019.

Source: Belga