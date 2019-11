Le 4e salon d’art contemporain Art3f se tiendra ce week-end à Brussels Expo

La 4e édition du salon international d’art contemporain Art3f se tiendra de vendredi à dimanche au Palais 1 de Brussels Expo, sur le site du Heysel. Plus de 200 exposants proposeront à la vente quelque 3.000 oeuvres sur 6.000 m2 d’exposition. La sélection a été voulue à large spectre afin que soient représentés les différents courants artistiques de l’art contemporain, de la figuration libre en passant par l’abstraction, l’art brut, l’art naïf, l’art cinétique, le pop art, le bad painting, le nouveau réalisme ou encore le graffiti. Les visiteurs pourront découvrir le travail de la jeune garde comme se pencher sur celui d’artistes confirmés en peinture, sculpture, photographies ou encore en céramique.

Le salon permet aussi au public d’aller à la rencontre des artistes et galeristes. Les exposants tâcheront de favoriser les échanges dès le vernissage organisé en musique vendredi à partir de 18h00.

Une zone dédiée aux enfants proposera diverses animations artistiques encadrées par des professionnels pour stimuler leur créativité.

Un bar à champagne et un restaurant sont de plus implantés sur le site.

