Jean-Claude Marcourt: « On ne peut qu’être effaré devant des sommes pareilles »

Jusqu’ici silencieux dans le dossier Nethys/Publifin, l’homme fort du PS liégeois, Jean-Claude Marcourt, prend la parole dans les colonnes de Sudpresse, vendredi. « On ne peut qu’être effaré devant des sommes pareilles, spécialement en

ce qui concerne Stéphane Moreau. Il pète tous les plafonds! », s’offusque celui dont la responsabilité dans l’affaire a parfois été pointée du doigt.

Le Soir a révélé mercredi soir que quatre managers de Nethys se sont partagé plus de 18,6 millions d’indemnités et bonus, donc 11 millions pour Stéphane Moreau.

« On demande à tout le monde de faire des efforts, dans tous les domaines. Et là, on a ces montants exorbitants! Cela montre bien

qu’il y a une dérive totale, qu’on n’y avait plus aucun sens commun », réagit Jean-Claude Marcourt.

A plusieurs reprises pourtant, le nom de l’actuel président du Parlement wallon a été cité comme incarnant une « main invisible » et étant au courant des décisions stratégiques chez Nethys. Mi-octobre, le directeur des mutualités socialistes Jean-Pascal Labille avait encore à demi-mot pointé sa responsabilité ainsi que cette de Daniel Bacquelaine (MR).

« C’est un fantasme évoqué par certains pour faire porter la

responsabilité à d’autres », rétorque M. Marcourt. « Je n’étais au courant de rien par rapport à cela. On n’a été sollicité

par personne de chez Nethys et on ne nous a demandé notre avis sur rien ».

Source: Belga