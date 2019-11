« Bruxelles doit investir pour devenir un centre médiatique international »

Les attentats de mars 2016 et la réputation de Bruxelles en tant que capitale politique entravent son ambition de devenir un centre médiatique international, selon une thèse de doctorat de la VUB (Vrije Universiteit Brussel). D’après la chercheuse Marlen Komorowski, il est urgent que le gouvernement bruxellois investisse davantage afin d’améliorer l’attractivité de la ville pour le secteur de la création. Bruxelles constitue l’un des centres les plus importants du secteur des médias en Belgique, avec la présence de diffuseurs audiovisuels et d’éditeurs de journaux. D’après la chercheuse, qui a évalué l’attractivité des villes pour les entreprises de médias, les récents attentats et la réputation de Bruxelles en tant que capitale politique font néanmoins obstacle à ses ambitions de développer davantage le secteur sur son territoire.

« Les entreprises de médias considèrent Bruxelles principalement comme un terrain de jeu pour les bureaucrates et insuffisamment comme un espace de travail à la mode pour les personnes créatives. En outre, la ville est encore souvent considérée comme peu sûre, en partie à cause des attentats du 22 mars », analyse Marlen Komorowski.

Selon la chercheuse, l’image de la ville est également négative aux yeux des non-Bruxellois. « Transformer cette perception pour que Bruxelles soit davantage perçue comme un environnement ‘cool’ constitue un défi majeur, si la ville veut attirer de nouvelles entreprises de médias internationales. »

Dans le cas contraire, des entreprises pourraient s’installer dans d’autres villes belges.

Source: Belga