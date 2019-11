Une campagne de PETA contre la laine fait polémique

Une campagne lancée par PETA en faveur du véganisme dans les vêtements fait polémique sur les réseaux sociaux. L’association y propose en effet un pull d’où sort en trois dimensions un mouton ensanglanté.

L’organisation de défense des droits des animaux basée en Virginie a expliqué que ce pull, d’une valeur de 149,99 $, visait à « mettre en avant la laideur de l’industrie de la laine », selon le Daily Mail.

Mais, sur Twitter, il a suscité de nombreuses critiques étant qualifié de « dégoûtant », « agressif » ou « odieux ».

Le pull ‘La laine blesse’ -100% acrylique et fabriqué en Allemagne- fait partie de la plus grande campagne anti-laine de PETA. Sur son blog, l’association a expliqué avoir découvert des « abus endémiques » au cours d’une enquête sur plus de 30 hangars de tontes aux États-Unis et en Australie. Pink et Billie Eilish ont même apporté leur soutien à la campagne « Speak up for sheep ».

She's the People's Champion of 2019 and a champion for animals abused for fashion ❤️ Sending lots of love and congratulations to the kindhearted and talented @Pink! #PCAs pic.twitter.com/ctbGuPkx5a — PETA (@peta) November 10, 2019

Mais ils étaient nombreux sur les réseaux sociaux à conspuer le caractère agressif de cette campagne et à expliquer que la tonte des moutons n’avait rien de barbare.

Someone should tell @peta that sheep are not slaughtered for wool. They are sheered. It grows back. It is sustainable. #educateyourself — Matthew Schmitt (@Artificial_hell) November 13, 2019

That's stupid. Sheep shearing is painless, no different than cutting hair. — Diana Thornton (@DianaTh14827089) November 14, 2019

« La tonte doit être pratiquée pour la santé et l’hygiène de chaque animal », a expliqué l’American Society of Animal Science. « Contrairement aux autres animaux, la plupart des moutons sont incapables de se défaire de leur laine. Si un mouton reste trop longtemps sans être tondu, un certain nombre de problèmes se posent. »

Dans le cadre de sa nouvelle collection pour les fêtes, PETA a également dévoilé un tablier indiquant « Not your bacon » et d’autres produits en faveur des dindes.