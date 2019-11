La promesse de Céline Dion à René Angélil peu avant son décès

En pleine promotion de son nouvel album et de sa nouvelle tournée, Céline Dion s’est confiée sur les derniers mots qu’elle a eus pour son mari décédé en 2016.

Cela fait presque quatre ans que René Angélil est décédé à l’âge 73 ans d’un cancer. Aujourd’hui, en pleine tournée de son nouvel album « Courage », Céline Dion s’est confiée au site Bunte.de sur les derniers mots qu’elle a eus pour celui avec qui elle a partagé sa vie durant de longues années. « Ne t’inquiète pas et laisse-toi aller, tu as pris soin de nous de manière si touchante et tu as toujours voulu le meilleur pour nous. Ne t’en fais pas et pars en paix, je te promets que je prendrai bien soin des garçons et de tout le reste », lui aurait-elle dit.

Le nouvel album de Céline Dion est sorti ce vendredi. Ce nouvel opus, intégralement en anglais, sort trois ans après « Encore un soir ». Très personnel, il fait plusieurs fois référence à son ancien mari. Notamment dans la chanson « Courage »: « Je mentirais si je disais que je vais bien. Je pense à toi au moins 100 fois par jour. Dans l’écho de ma voix je t’entends, comme si tu étais là », chante-t-elle notamment.