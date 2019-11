Entendant des coups de feu dans son sommeil, on lui diagnostique une maladie rare

Après avoir appelé la police à la suite de coups de feu imaginaires, une femme de 64 ans a découvert qu’elle souffrait d’hallucinations auditives au moment où elle s’endormait.

Jill Lafferty est une femme de 64 ans. Jusque novembre 2017, elle ignorait souffrir d’une maladie rare qui la réveillait durant la nuit. Les médecins ont en effet diagnostiqué qu’elle souffrait du « syndrome de la tête qui explose », une pathologie qui lui fait entendre des coups violents ou des explosions de bombe pendant son sommeil. Plus précisément, ces bruits se font entendre lors de la transition entre le stade de « veille » et celui du « sommeil ».

C’est un soir, alors qu’elle avait signalé des coups de feu qui n’existaient pas à la police, qu’elle a commencé à comprendre que quelque chose clochait. Les bruits, de plus en plus fréquents, l’ont poussée à aller voir un médecin. « C’est la chose la plus bizarre que j’ai vécue dans ma vie. C’est tellement fort, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. C’est comme si quelqu’un mettait un pistolet dans mon oreille et tirait. C’est extrêmement effrayant », confie-t-elle à Metro UK.

Malheureusement pour Mme Lafferty, il n’existe pas de traitement contre cette maladie bénigne qui reste encore méconnue. « Il n’y a pas de traitement et je ne sais pas si cela se passe dans ma tête, mon cerveau, ou mes oreilles. Ils ne peuvent donc pas régler le problème », conclut-elle.