Triple champion du monde en MotoGP, Jorge Lorenzo annonce sa retraite

Trois champion du monde en MotoGP et deux fois sacré en 250cc, Jorge Lorenzo a annoncé qu’il allait prendre sa retraite, vendredi lors d’une conférence de presse à Valence où il disputera son dernier Grand Prix dimanche. L’Espgnol, 32 ans, a été sacré en 2010, 2012 et 2015 avec Yamaha dans la catégorie reine après avoir décroché deux titres mondiaux en 250cc en 2006 et 2007 sur une Aprilia. Il a roulé successivement pour Yamaha en MotoGP (2008-2016), Ducati (2017-2018) et Honda (2019).

Lorenzo est encore sous contrat avec l’équipe officielle Honda pour 2020 mais des blessures et des résultats décevants précipitent l’arrêt de sa carrière.

Source: Belga