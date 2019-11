Les jumeaux pandas géants de Pairi Daiza s’appellent Bao Di et Bao Mei

Les noms des deux nouveaux nés pandas géants de Pairi Daiza ont été révélés jeudi à la mi-journée au parc animalier de Brugelette lors de la « Cérémonie des 100 jours » après la naissance. Les jumeaux, nés le 8 août 2019, s’appellent Bao Di et Bao Mei. L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Royaume de Belgique, Cao Zhongming, et les instances du parc Pairi Daiza et de la Pairi Daiza Foundation ont révélé jeudi les noms des deux jumeaux pandas géants nés au parc animalier le 8 août 2019. Provisoirement appelés « Baby girl » et « Baby boy », les jumeaux ont reçu leurs noms officiels: Bao Di et Bao Mei, qui signifient petit frère et petite sœur de Tian Bao.

La mère Hao Hao avait donné naissance, le 8 août, à un petit panda mâle de 160 grammes et, quelques heures plus tard, à une petite femelle de 150 grammes. Les deux jumeaux pandas géants pèsent désormais plus de 5 kilos et sont en bonne santé. Ils sont les 2e et 3e petits de Xing Hui, mâle panda de 10 ans, et de Hao Hao, femelle de 10 ans, tous deux arrivés à Pairi Daiza en 2014. Le premier panda géant, Tian Bao, était né au sein du parc le 2 juin 2016.

Source: Belga