La Moldavie complète le groupe de la Belgique à Sydney

La Belgique connaît désormais ses trois adversaires à l’ATP Cup, nouvelle compétition par équipes qui se déroulera en janvier en Australie. L’équipe belge, formée de David Goffin et Steve Darcis, a été versée dans le groupe C avec la Grande-Bretagne et la Bulgarie, cette dernière remplaçant la Suisse à la suite du forfait de Roger Federer. Il restait une troisième nation à déterminer, et ce sera la Moldavie, ont annoncé jeudi les organisateurs de ce tournoi doté de 15 millions de dollars. La Belgique débutera son tournoi le 3 janvier face à la Moldavie, représentée par Radu Albot (ATP 46) et Alexander Cozbinov (ATP 828) et affrontera ensuite la Grande-Bretagne d’Andy Murray le 5 janvier et la Bulgarie de Grigor Dimitrov le 7 janvier. Chaque match se compose de deux simples et d’un double (deux sets gagnants).

L’ATP Cup, qui se déroulera du 3 au 12 janvier 2020 dans trois villes australiennes (Brisbane, Perth et Sydney), regroupe 24 pays, répartis en six groupes.

Le groupe A se compose de la Serbie de Novak Djokovic, de la France, l’Afrique du Sud et du Chili. L’Espagne de Rafael Nadal, le Japon, la Géorgie et l’Uruguay forment le groupe B. Le groupe D regroupe la Russie, l’Italie, les Etats-Unis et la Norvège.

L’Autriche, la Croatie, l’Argentine et la Pologne ont été versées dans le groupe E, tandis que dans le groupe F se trouvent l’Allemagne, la Grèce, le Canada et l’Australie. Les six vainqueurs de groupe et les deux meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale.

L’ATP Cup se termine une semaine avant le début de l’Open d’Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Source: Belga