Incendies en Australie: quatre morts, selon un dernier bilan

Les incendies qui dévastent depuis vendredi la côte est de l’Australie ont fait quatre morts, selon un dernier bilan établi jeudi par la police. Un corps a été découvert près de la ville de Kempsey, dans l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud (sud-est), une des nombreuses zones touchées par des feux de brousse. Selon la police, le corps pourrait être celui d’un homme de 58 ans qui vivait dans une cabane et qui n’a plus été vu depuis vendredi.

Trois autres personnes sont mortes en Nouvelle-Galles du Sud, l’Etat le plus affecté actuellement par les feux de brousse, attisés par des vents violents, des températures caniculaires et une végétation sèche.

Des centaines de maisons ont été endommagées ou détruites, et plus d’un million d’hectares de végétation ont été la proie des flammes.

De tels feux se produisent chaque année sur l’immense île-continent pendant le printemps et l’été australs. Mais cette année, la saison des feux de brousse a été particulièrement précoce et violente et pourrait être l’une des pires connues par le pays.

Jeudi, les autorités ont conseillé aux habitants de deux villes du Queensland (état au nord de la Nouvelle-Galles du Sud) de quitter immédiatement leurs habitations, car les incendies ont tendance à s’aggraver dans ce secteur.

En Nouvelles-Galles du Sud, les conditions pourraient encore se détériorer à l’approche du week-end. Plus de 55 feux de brousse étaient en cours dans cet état, dont 24 étaient « non contenus » et huit comportent un niveau de risque élevé nécessitant des mesures de sécurité pour les habitants.

Les autorités s’attendent à une hausse des températures au cours des prochains jours ainsi que des rafales plus fortes. « Nous sommes là pour le long terme », a déclaré le sous-commissaire des services d’incendie de Nouvelle-Galles du Sud Rob Rogers à la chaîne Seven Network.

300 habitations sont été détruites depuis vendredi à travers l’état. Plus de 800 pompiers sont à l’oeuvre sur le terrain pour protéger les foyers et établir des lignes de confinement. 55 écoles sont encore fermées.

source: Belga