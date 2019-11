Iljo Keisse retrouve Niki Terpstra aux Six Jours de Rotterdam en janvier

Iljo Keisse va retrouver Niki Terpstra sur la piste, en janvier, lors des Six Jours de cyclisme sur piste de Rotterdam, Pays-Bas, ont annoncé les organisateurs vendredi. Le tandem s’y est imposé à trois reprises déjà, en 2013, 2014 et 2015, soit trois des cinq victoires du Gantois. Le Belge n’avait plus ensuite disputé l’épreuve laissant le Néerlandais composer avec ses compatriotes Jeffrey Hoogland, Jens Mouris puis le Français Thomas Boudat.

« Je suis très content de rouler à nouveau avec Iljo », s’est réjouit Niki Terpstra, 35 ans. « Il possède un bon mix de vitesse et d’endurance sur la piste. Et son sens tactique est incroyable. On se trouve bien quand on est ensemble et comme coéquipier, il m’a souvent bien aidé dans mes succès sur la route (chez Deceuninck-Quick Step, ndlr). Iljo est le meilleur pistier de Six Jours de ces dernières années ».

Les Six Jours de Rotterdam se déroulent du 2 au 7 janvier avec aussi Kenny De Ketele et Robbe Ghys, ainsi que Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande. Moreno De Pauw y fera la paire de son côté avec le Néerlandais Jan Willem van Schip.

Iljo Keisse est pour l’heure en piste aux Six Jours de Gand qui entame sa 3e journée jeudi. Il avait aussi remporté ces Six Jours de Rotterdam avec l’Allemand Robert Bartko en 2007 et le Néerlandais Danny Stam en 2010.

Source: Belga