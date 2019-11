France: le Sénat boycotte la fin de l’examen du budget de la Sécurité sociale

Le Sénat, dominé par l’opposition de droite, a mis brutalement fin jeudi à l’examen en première lecture du projet de budget de la Sécurité sociale pour protester contre ce qu’il considère être un « mépris » du Parlement de la part de l’exécutif. Le Sénat a voté le rejet de la partie recettes, puis de l’ensemble du texte, par 281 voix contre, zéro pour et 60 absentions.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale sera examiné en nouvelle lecture au Sénat le week-end des 30 novembre et 1er décembre, après être repassé par l’Assemblée nationale le 25 novembre. Il retournera devant les députés le 2 décembre en vue de son adoption définitive.

Ce sont les annonces d’Emmanuel Macron, depuis Epernay, qui ont déclenché l’ire des sénateurs, de droite comme de gauche, provoquant un incident parlementaire, qualifié d' »exceptionnel » par le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau.

Les sénateurs se considèrent comme court-circuités, amenés à débattre d’un texte « obsolète », voire « insincère ».

« Ca n’est ni plus ni moins que le mépris du Parlement et du Sénat de la République », a dénoncé M. Retailleau.

« C’est un dysfonctionnement institutionnel majeur (…) mais c’est aussi prendre le risque d’accroître le malaise démocratique », a estimé le sénateur de Vendée.

« Si le président de la République pense encore, après l’épisode des +gilets jaunes+, qu’il peut se poser en face à face du peuple ou de la rue (… ) il connaîtra un grave désenchantement », a-t-il mis en garde.

Alors que le personnel hospitalier manifestait jeudi un peu partout en France, le président de la République a annoncé qu’un « plan d’urgence conséquent » pour l’hôpital serait dévoilé à l’issue du Conseil des ministres mercredi prochain. Soit au lendemain du vote prévu du Sénat sur l’ensemble du budget de la Sécu.

La séance au Palais du Luxembourg a été immédiatement suspendue. A l’issue d’une conférence des présidents convoquée en urgence, elle a repris en début de soirée, le temps pour les sénateurs de rejeter la partie recettes du budget, signant ainsi la fin anticipée de l’examen du texte.

« Il est normal que le président de la République s’exprime quand un mouvement social est en cours dans notre pays », a justifié la ministre de la Santé Agnès Buzyn, disant cependant comprendre « l’inconfort » des sénateurs.

source: Belga