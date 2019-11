Des précipitations avant le retour d’un temps plus sec ce week-end

Il fera encore très nuageux ce jeudi après-midi et quelques précipitations ne seront pas à exclure, selon les prévisions de l’IRM à la mi-journée. De la neige fondante pourrait également tomber en Haute Belgique. Les températures seront comprises entre 3 degrés sur les sommets ardennais à localement 8 degrés en Campine, sous un vent modéré et de directions variables. Au cours de la soirée et pendant la nuit, le temps devrait être sec, à quelques gouttes près. Les minima seront compris entre 0 degré en Haute Belgique et 4 degrés à la mer.

Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec, surtout sur le sud, un risque d’un peu de pluie. Le thermomètre affichera des valeurs oscillant autour de 5 degrés.

Ce week-end, le temps alternera entre éclaircies et passages nuageux, avec des maxima compris entre 6 et 7 degrés.

Source: Belga