Une première patinoire écologique en Belgique

Ce week-end verra l’ouverture officielle d’une patinoire écologique dans l’enceinte du club de surf Lakeside Paradise de Knokke-Heist. Il s’agit d’une patinoire sans glace mais constituée de matériaux durables et glissants. Ni eau ni électricité ne sont nécessaires à son entretien. Il s’agit de la première patinoire écologique permanente du Benelux.

Les membres du Lakeside Paradise ont déjà pu tester la piste le week-end dernier. «Les réactions sont positives. Il faut s’habituer au fait qu’il ne s’agit pas de vraie glace mais au bout de quelques minutes, c’est réglé», affirme Joyce Vanleenhove, employée du club de surf.

Le matériau sur lequel on patine est constitué de synthétique durable et recyclé qui propose un facteur de glisse constant de 98% comparé à de la vraie glace. Ni eau ni électricité n’est donc nécessaire et la température extérieure n’a aucune influence non plus. Outre la patinoire, deux pistes de curling ont été aménagées.

Ouverture ce week-end

La patinoire sera inaugurée samedi 16 novembre à 14h. La patinoire sera ensuite accessible les week-ends et durant les vacances entre 11h et 19h.

Il sera permis d’utiliser ses patins personnels et il est conseillé de porter des gants. La piste pourra aussi être louée pour des tournois de hockey sur glace, des casques seront fournis.