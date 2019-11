Circuit rando: Le long des eaux tumultueuses du Ninglinspo

Le parcours: Ce parcours suit le GR15 depuis la gare de Spa. Il est donc marqué et relativement simple à suivre sans carte. On part d’abord à travers une vallée vers Creppe. Le sentier est boisé et agréable. Après avoir laissé le village sur la droite, le parcours redescend à travers champs vers Winamplanche.

Une fois dans le village et un petit cours d’eau traversé, on s’élance pour un nouveau passage de champs et de forêt qui mène vers les hauteurs de Vert Buisson. Un petit détour (à 600 mètres, hors GR) sera l’occasion de découvrir la charmille du Haut-Marais. Plantée en 1885, elle est la plus longue de Belgique avec ses 573 mètres.

Peu après le passage de la charmille, on entre dans ce qui est la plus belle partie de ce parcours. Alors que le terrain s’incline progressivement pour descendre vers Remouchamps, on découvre le début du Ninglinspo. La suite est une succession de bassines, cuves, et petites cascades, le tout dans un cadre sauvage et pittoresque.

Une fois arrivée en bas, l’arrivée dans la vallée de l’Amblève peut être vécue comme un dur retour au brouhaha quotidien. Le tracé monte à nouveau vers le plateau, avant de redescendre vers Remouchamps. De là, il est possible de se diriger vers la gare d’Aywaille en longeant la route, d’où on trouvera facilement un train pour rentrer chez soi. Les plus courageux suivront encore un peu le GR, qui monte au-dessus de la ville, avant d’y replonger via un sentier forestier.

Bon à savoir: Le Ninglinspo s’élance d’une altitude de 400 mètres pour arriver après bien des remous à 150 mètres. Ce dénivelé très marqué en fait l’unique torrent de Belgique.