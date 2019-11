VIDEO. Un poisson au « visage humain » effraie la toile

Dans le sud de la Chine, près de Kunming, une carpe particulière a été filmée par un Chinois. Sur les images, on observe un poisson au « visage humain » et la vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Un étrange animal a facilement fasciné la toile de par son apparence singulièrement humaine. Repéré par un Chinois près de la ville de Kunming, l’animal a été filmé par le curieux qui s’est ensuite empressé de poster les images sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voit le poisson se rapprocher de la rive, avant de carrément sortir son visage de la surface de l’eau.

Là, des attributs qui rappellent les yeux, le nez et la bouche d’un être humain font leur apparition. De nombreux utilisateurs ont commenté la séquence, estimant que la ressemblance avec Voldemort, personnage emblématique de la saga Harry Potter, était particulièrement frappante.

« C’est donc ça une sirène? », se sont amusés d’autres, alors que, certains encore, n’ont pas cachés leur peur de l’animal. « Flippant », « Impressionnant, ça fait un peu peur ce truc… », peut-on lire sur le réseau social.

Il y a six ans, c’est un autre animal au visage humain qui avait fait le tour du monde. Élu animal le plus laide du monde, le « blobfish » était un poisson du Pacifique qui ressemblait à un vieillard au nez immense et au visage gluant. Toutefois, son élection avait pour but de sensibiliser le public aux espèces menacées. En effet, ce dernier était menacé d’extinction à cause du chalutage intensif, lui qui était ensuite devenu une star du web.

