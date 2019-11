Masters ATP – Stefanos Tsitsipas bat Alexander Zverev et va en demi-finales

Le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6) s’est qualifié pour les demi-finales du Masters ATP après avoir battu l’Allemand Alexander Zverev (ATP 7), tenant du titre, 6+3, 6-2 en 1h13 mercredi soir à la 02 Arena de Londres. C’est le second succès du Grec, qui avait débuté par une victoire en deux sets 7-6 (7/5), 6-4 sur le Russe Daniil Medvedev (ATP 4), lui qui dispute son premier Masters.

Plus tôt dans la journée, l’autre match du groupe André Agassi a vu l’Espagnol Rafael Nadal (ATP 1), que Zverev avait battu lundi, s’imposer face à Medvedev.

La 3e journée du groupe opposera vendredi Nadal à Tsitsipas et Zverev à Medvedev.

Dans l’autre poule, le groupe Björn Borg, l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 5) est déjà qualifié pour les demi-finales. Le Serbe Novak Djokovic (ATP 2), vainqueur de cinq Masters, et le Suisse Roger Federer (ATP 3), six fois vainqueur du Masters, se disputeront jeudi le second ticket pour le dernier carré. L’Italien Matteo Berrettini (ATP 8) est éliminé.

Source: Belga