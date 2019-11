FIBA Europe Cup – Le Brussels laisse filer la victoire face à Donar Groningen

Le Brussels s’est incliné à la maison mercredi soir, au bout du suspense, face aux Néerlandais de Donar Groningen (70-72) pour le compte de la quatrième journée en FIBA Europe Cup. Avec cette défaite, les joueurs de Serge Crevecoeur pointent désormais à la dernière place du groupe E avec un bilan d’une victoire pour trois défaites. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Bruxellois qui prenaient rapidement les commandes de la rencontre (28-18 et 51-40 à la pause). Mais le retour des vestiaires fut plus compliqué. Les Néerlandais ont retrouvé un peu de rythme pour terminer en force et s’imposer à la faveur d’un dernier quart-temps à sens unique remporté 4-13 par les visiteurs (70-72).

Côté bruxellois, Jonas Foerts (18 points), Desonta Bradford (16) et Jonathan Fairell (15) terminent meilleurs marqueurs.

Dans le camp néerlandais, c’est Matt Williams avec ses 20 unités qui a fait la différence.

Mardi prochain, les Bruxellois se déplacent au Spirou de Charleroi pour le compte de la cinquième journée en FIBA Europe Cup.

Les deux premiers de chaque groupe composé de quatre équipes sont qualifiés pour le tour suivant.

Source: Belga