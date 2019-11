D’autres objectifs en 2020 pour Romain Bardet qui délaisse le Tour pour la première fois

Romain Bardet s’est fixé trois objectifs pour 2020, le Giro (du 9 au 31 mai), les Jeux Olympiques (25 juillet) et le championnat du monde (23 septembre). Le coureur français va délaisser le Tour de France pour la première fois, a-t-il annoncé lors d’un point presse de son équipe AG2R La Mondiale mercredi à Vaujany (Oisans), France. « Je n’ai jamais caché mon envie de participer au Giro au meilleur de ma forme et d’y briller », a expliqué Romain Bardet relayé par son équipe et qui ne s’est encore jamais aligné sur les routes du Tour d’Italie. « Il est l’heure de m’ouvrir de nouveaux horizons et l’articulation de la saison, avec trois objectifs majeurs, est excitante ».

Romain Bardet, 29 ans, met ainsi entre parenthèses la Grande Boucle (du 27 juin au 19 juillet) où il a fini à cinq reprises dans le top 10 terminant 2e dans le sillage du Britannique Chris Froome en 2016 et troisième encore en 2017 (derrière Froome et le Colombien Rigoberto Uran). Vainqueur de trois étapes (2015, 2016 et 2017), il y a pris aussi deux fois la 6e place en 2014 et 2018. Cette année au Tour de France – pour sa 7e participation de suite -, Bardet a du se contenter de la 15e place, mais avec le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules.

« Il n’a pas été simple de renoncer au Tour de France, qui m’a tant apporté et qui est une course que j’aime profondément, mais il était salutaire d’ouvrir une parenthèse dans la belle histoire qui me lie à cette course, pour mieux y revenir l’an prochain, » a ajouté Romain Bardet qui prévoit aussi de disputer le Tour d’Espagne (du 14 août au 6 septembre).

Source: Belga