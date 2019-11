Australie: les feux de brousse ont détruit 1,1 million d’hectares depuis octobre

Plus de 1,1 million d’hectares sont partis en fumée ou sont actuellement en proie aux flammes dans l’est de l’Australie depuis le début des feux de brousse le mois dernier, ont indiqué les autorités mercredi. Plus de 70 incendies sont en cours à travers l’état de Nouvelles-Galles du Sud, dont 50 ne sont pas contenus. Aucun n’était néanmoins au niveau d’urgence mercredi matin, selon les pompiers du Rural Fire Service.

Mardi, une alerte maximale avait été donnée pour Sydney et ses environs, car le secteur était frappé par un temps chaud et sec, des températures de plus de 30 degrés et des vents de plus de 80 km/h.

Quelque 50 maisons ont été détruites sur la journée de mardi, portant le nombre de foyers endommagés à 300 depuis la semaine dernière. Les feux n’ont pas fait de morts, mardi, mais 21 personnes dont 13 pompiers ont été blessés.

L’acteur hollywoodien Russel Crowe a notamment déclaré sur Twitter que sa propriété à Nana Glen, près de Coffs Harbour, avait été « frappée » par les flammes, mais que sa famille était en sécurité.

La saison des feux de brousse a débuté très tôt cette année, avec 1,1 million d’hectares détruits depuis octobre. C’est plus que le total combiné des trois dernières saisons, selon les pompiers.

La Nouvelles-Galles du Sud a déclaré l’état d’urgence pour cette semaine en raison du risque d’incendie. Plus de 150 écoles primaires et secondaires sont toujours fermées à travers l’état.

La semaine dernière, lorsque la dernière série de feux de brousse a débuté, trois personnes ont perdu la vie et plus de 120 personnes ont été blessées.

