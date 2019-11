Voici les photos d’animaux élues les plus drôles de l’année

Découvrez en images les grands vainqueurs du « Comedy Wildlife Photography Awards 2019 », le concours mondial de photographie rassemblant les images les plus comiques d’animaux. Une initiative positive unique qui allie humour et protection de l’environnement.

Le Comedy Wildlife Photography Awards (CWPA) met à l’honneur les photographes qui immortalisent les instants comiques et insolites que nous offrent les animaux dans leur habitat naturel.

4000 photographes ont tenté leur chance cette année, provenant de 68 pays. Seuls 40 finalistes avaient été sélectionnés pour cette édition 2019 du CWPA. Un jury, composé de photographes professionnels et d’éditeurs photo, ainsi que le public départagent les clichés les plus amusants. Ce mercredi, les gagnants de cette compétition internationale ont été dévoilés.

Un lionceau lauréat

La grande gagnante de cette dernière édition est Sarah Skinner, pour sa photographie intitulée « Grab life by the… ! » (« Attrape la vie par… »). Prise au Botswana, elle montre un lionceau jouer avec un lion adulte. Et le moment capturé prête plutôt à sourire…

« Ça me fait chaud au cœur de savoir que cette image va apporter un peu de rires et de bonheur dans le monde », a commenté la lauréate. « Pour l’avoir vue le mois dernier, je suis aussi heureuse de pouvoir dire que cette lionne continue à se développer fièrement », ajoute Sarah Skinner. Avec cette victoire, « j’espère encourager chacun à prendre part à la protection des espèces animales, afin que les générations futures puissent en profiter tout autant que j’ai pu le faire durant ma carrière de photographe animalier ».

Avec cette photo, Sarah a également remporté le prix dans la catégorie « Créatures sur terre ».

Prix du public

Plébiscitée par le jury comme par les internautes, la photo d’Harry Walker a remporté le prix du public, ainsi que celui « Créatures sous l’eau ». Baptisée « Oh my… » (« Oh mon… ») et prise en Alaska, la photo montre une loutre totalement stupéfaite.

« Dispute de famille », par Vlado Pirsa, remporte le prix « Créatures de l’air ».

Un mariage d’écureuil

Elaine Kruer a elle aussi été récompensée, pour son adorable série représentant des écureuils d’Afrique du Sud en pleine parade amoureuse.

Enfin, douze autres participants ont également été salués, étant parmi les plus recommandés pour la victoire : Tilakra Nagaraj, Corey Seeman, Geert Weggen, Tom Mangelsen for both his images, Mike Rowe, Alastair Marsh, Martina Gebert, Eric Keller, Elmar Weiss, Roie Galitz et Txema Garcia Laseca.

Au-delà de son aspect divertissant, ce concours a pour but de souligner l’extrême importance de la protection de la faune sauvage. Chaque année, le CWPA édite un livre et des calendriers reprenant les photos les plus amusantes du concours. Une partie de bénéfices de cette vente est versée à la Born Free Foundation, association active dans la protection des animaux.