Un vapoteur de 17 ans a dû subir une double greffe de poumons

Un Américain de 17 ans est devenu la première personne à subir une double greffe des poumons à cause de son addiction à la cigarette électronique, selon Metro UK.

Il avait été admis à l’hôpital en septembre dernier en raison d’une suspicion de pneumonie. Mais, après analyse, les médecins ont découvert « un nombre énorme d’inflammation et de cicatrices » dans ses poumons. Début octobre, il a été transféré à l’hôpital Henry Ford de Detroit où la double greffe a eu lieu le 15 octobre.

« C’est un mal que je n’ai jamais affronté auparavant », a expliqué le Dr Hassan Nemeh qui a procédé à l’opération. « Les dommages que l’on peut voir sur les radios des poumons sont irréversibles. Pensez-y, dites-le à vos enfants. »

« Les terribles effets de vapotage sont très réels », a ajouté la famille de l’adolescent dans un communiqué. « Notre famille n’aurait jamais imaginé être au centre de la plus grande crise de santé publique touchant les adolescents depuis des décennies. »

« En très peu de temps, nos existences ont changé pour toujours. Il est passé de la vie d’un athlète de 16 ans en parfaite santé, fréquentant l’école secondaire, passant du temps avec ses amis, faisant de la voile et jouant à des jeux vidéo, à se réveiller intubé et avec deux nouveaux poumons. Et il va faire face à un très long et douloureux processus de revalidation. »

Les dégâts causés à ses poumons étaient en effet si graves qu’il a directement été placé en haut de la liste d’attente de greffes.

Selon Metro UK, au Royaume-Uni, les cardiologues ont récemment déclaré qu’il fallait prendre des mesures pour empêcher toute une génération de devenir dépendante de la nicotine. Ils ont publié de nouvelles recherches suggérant que le vapotage pourrait endommager le cerveau, le cœur, les vaisseaux sanguins et les poumons.

D’après le professeur Thomas Munzel, du département de cardiologie du centre médical universitaire de Mainz, en Allemagne, les cigarettes électroniques sont si dangereuses et entraînent une telle dépendance que les pays devraient même envisager de les interdire.