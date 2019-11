Thomas Dutronc raconte sa première fois avec une prostituée

Dans son ouvrage « A l’amour à la vie », Catherine Ceylac a récolté les témoignages de nombreuses personnalités quant à leur vie sexuelle. Parmi elles, elle a conversé avec Thomas Dutronc, qui a révélé avoir faire sa première fois avec une prostituée, lorsqu’il n’avait que 14 ans.

Catherine Ceylac, connue pour avoir présenté durant de nombreux années l’émission littéraire « Thé ouf café », a sorti récemment le livre « A l’amour à la vie », qui traite des histoires amoureuses de nombreux artistes. Pour la première fois, le fils de Françoise Hardy et Jacques Dutronc a donc décidé de se confier sur des sujets très personnels, lui qui est âgé de 44 ans.

Parmi ses confidences, il a raconté sa première fois pas très banale, puisqu’elle s’est déroulée avec une prostituée quand il avait 14 ans. « J’ai été dépucelé par une prostitué, à l’âge de quatorze ans, et c’est un bon souvenir. Je n’ai pas de préjugés par rapport à ça. Mais quand on a envie d’être un peu unique et spécial aux yeux d’une femme, ce n’est pas l’idéal », a-t-il reconnu.

« Un grand sensible »

Le chanteur révèle également ne pas prendre l’histoire de ses parents comme un exemple, considérant celle-ci comme un échec: « Ils se sont mariés pour des raisons plus fiscales que romantiques, ils ne vivent plus ensemble, ils se voient un mois par an, mon père a une amie, force est de constater qu’il y a eu un échec, à un moment. »

Thomas Dutronc, assez secret quant à ses relations amoureuses en temps normal, a toutefois fait son lot de révélations dans cet échange. L’écrivaine expliquait d’ailleurs dans les colonnes d’Ici Paris: « Thomas ne veut pas personnifier l’amour car il ne veut faire de peine à personne. C’est un grand sensible qui est resté ami avec toutes ses ex et qui a vécu une très grande histoire avec une femme plus âgée que lui. Il évoque aussi beaucoup ses parents. Et puis, il a eu le courage d’évoquer sa première fois avec une prostituée. »