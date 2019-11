Robbie Williams révèle être sans téléphone depuis 2006

A l’heure des smartphones et de notre société hyperconnectée, le chanteur Robbie Williams a annoncé qu’il n’avait plus eu de téléphone mobile depuis 2006. Si l’artiste reste connecté grâce à son ordinateur, il a expliqué ne pas aimer cet objet qui semble être devenu indispensable à notre quotidien.

Ces 13 dernières années, Robbie Williams semble totalement s’être désintéressé des nouvelles technologies, à commencer par la téléphonie mobile. Ce dernier n’a jamais eu ni d’iPhone, ni d’autres smartphones puisqu’il a arrêté d’avoir un téléphone mobile en 2006, comme il le confiait sur le plateau de « Back of the Net », un talk-show footballistique: « J’ai mon ordinateur, je me connecte sur le Wi-Fi, mais je me suis débarrassé de mon téléphone car je n’aime juste pas cela. »

Pas le seul à avoir pris cette décision

Quant à la gestion de ses réseaux sociaux, la star a expliqué qu’il ne dispose même pas de ses mots de passe, laissant cette tâche à son équipe. « Si je le faisais, ma carrière serait terminée. Je dis donc à mon entourage quoi faire et on voit ensuite ce que l’on publie ou non », raconte-t-il.

Il n’est pas la seule célébrité à éprouver une certaine réticence à l’encontre des téléphones mobiles. Des stars telles qu’Elton John, Kanye West ou George Ezra, ont également fait le choix de ne pas en disposer pour garder une certaine forme de vie privée. Robbie Williams dévoilera son double album de Noël, « The Christmas Present », le 22 novembre prochain.