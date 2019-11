Les retrouvailles de « Friends » pourraient avoir lieu bientôt sur HBO

Alors que la série culte continue de célébrer son vingt-cinquième anniversaire, le Hollywood Reporter révèle que les six acteurs principaux de « Friends » et les créateurs de la comédie diffusée sur NBC entre 1994 et 2004, sont en discussions pour participer à un épisode spécial sur HBO Max.

Cet évènement réunirait les six stars de la sitcom, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) et David Schwimmer (Ross), et les créateurs de « Friends », David Crane et Marta Kauffman.

Selon certaines sources, un accord est loin d’être conclu. Dans un deuxième temps, si tout le monde accepte et signe le contrat, l’autre défi sera d’organiser le tournage en fonction des emplois du temps chargés de chacun.

HBO Max et les producteurs Warner Bros. TV n’ont pas souhaité commenter l’information.

Cette nouvelle intervient alors que « Friends » va quitter Netflix à la fin de l’année pour rejoindre la plateforme de streaming HBO Max, soutenue par WarnerMedia. La date de lancement n’est pas encore connue.