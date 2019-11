Les incendies en Australie ont déjà ravagé 1,1 million d’hectares

Plus de 1,1 million d’hectares sont partis en fumée ou sont actuellement en proie aux flammes dans l’est de l’Australie depuis le début des feux de brousse le mois dernier, ont indiqué les autorités.

Mardi, une alerte maximale avait été donnée pour Sydney et ses environs, car le secteur était frappé par un temps chaud et sec, des températures de plus de 30 degrés et des vents de plus de 80 km/h.

Ce mercredi, une amélioration des conditions météorologiques, qui étaient qualifiées mardi de «catastrophiques», a cependant offert un répit et permis d’abaisser le niveau de dangerosité de nombreux incendies. L’Australie était soulagée d’avoir évité le pire, mais redoutait de nouvelles catastrophes durant la longue saison estivale qui commence à peine.

Quelque 50 maisons ont été détruites sur la journée de mardi, portant le nombre de foyers endommagés à 300 depuis la semaine dernière. Les feux n’ont pas fait de morts, mardi, mais 21 personnes dont 13 pompiers ont été blessés.

L’acteur hollywoodien Russel Crowe a notamment déclaré sur Twitter que sa propriété à Nana Glen, près de Coffs Harbour, avait été «frappée» par les flammes, mais que sa famille était en sécurité.

I’m not in Australia.

My family are safe, billeted with friends.

Fire hit my place late in the day yesterday.

My heart goes out to everyone in the valley. pic.twitter.com/EsLKtDQM51

— Russell Crowe (@russellcrowe) 12 novembre 2019