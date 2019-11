Les îles Féroé bientôt fermées pour « maintenance »

A la problématique du tourisme de masse, l’archipel danois a trouvé une solution: fermer son accès aux visiteurs pour n’accueillir que des volontaires motivés à participer à des projets consistant à préserver l’environnement. L’initiative durera deux jours, les 16 et 17 avril 2020.

Coincées entre l’Islande et le nord de l’Ecosse, les îles Féroé ne sont pas encore victimes du tourisme de masse, mais ont bien conscience de l’attrait de ses paysages mi-verdoyants mi-glacés auprès des baroudeurs. L’office de tourisme de la destination danoise, qui observe un régime autonome, rapporte que 111.000 personnes visitent ses environs chaque année. Ces dernières années, certains sites touristiques ont accueilli 10% de touristes supplémentaires.

Pour prévenir les conséquences d’un tourisme en trop forte augmentation, les îles Féroé ont décidé d’inciter les visiteurs à mettre la main à la pâte pour mettre en place des structures qui préservent les lieux d’intérêts de la destination.

Ouvert aux volontaires

En 2019, seuls les volontaires étaient acceptés sur le territoire lors de ces deux jours intitulés « closed for maintenance, open for volontourism ». 100 personnes, originaires de 25 pays, ont participé à des travaux consistant à tracer des chemins de randonnée dans les endroits les plus fréquentés et installer des observatoires pour contempler les panoramas les plus prisés.

Compte tenu du succès de cette initiative, une nouvelle édition sera réitérée les 16 et 17 avril 2020. Les volontaires n’auront à régler ni leur nourriture ni leur logement ou leur transport, mais devront toutefois prendre en charge leur vol aller/retour depuis leur pays d’origine.

Un tarif spécial à 223 € leur sera proposé avec Virgin Atlantic, au départ de Copenhague le 15 avril. Ils participeront à pas moins de 14 projets répartis sur l’ensemble de l’archipel.

Pour être de la partie, il faut s’enregistrer au préalable à l’adresse www.visitfaroeislands.com. Quant aux autres, il ne sera donc pas possible de prévoir un week-end prolongé les 16 et 17 avril prochains aux îles Féroé. A bon entendeur…