Un couple incestueux tue ses deux enfants

Sarah Barass et Brandon Machin ont été condamnés à perpétuité pour les meurtres de deux de leurs six enfants. Ils ne voulaient pas que leur secret, à savoir qu’ils étaient demi-frère et demi-soeur, ne soit révélé par leur progéniture incestueuse.

Cette mère de 35 ans disait souvent à ses enfants: « Je t’ai donné la vie, je peux aussi te l’enlever. » Elle a fini par comploter avec son partenaire et demi-frère pour tuer ses enfants, étranglant Tristan, 13 ans et Blake, 14 ans, en mai dernier à Sheffield. La veille, ils avaient tenté d’empoisonner l’intégralité de leur famille avec des médicaments. Lorsqu’ils ont réalisé le matin que leurs enfants étaient encore en vie, ils ont décidé de passer à l’acte, estimant qu’ils devaient tous mourir. Derrière ces terribles projets, le couple souhaitait préserver son secret, à savoir sa relation incestueuse.

Le couple, qui avait la même mère, avait des rapports sexuels depuis l’adolescence. Ils ont désormais été condamnés à perpétuité avec un minimum de 35 ans de prison pour les deux meurtres commis, en plus des autres tentatives de meurtres sur les autres enfants. Barass et Machin, craignant d’être séparés de leurs enfants si leur secret était découvert, préféraient qu’ils meurent, comme l’explique le juge: « Vous avez estimé que votre amour pour eux et la peur d’en être séparé vous permettaient de prendre leur vie aussi bien que la vôtre. »

Tristan and Blake Barass 13 and 14 years of age respectively were violently killed by their mother Sarah Barrass along with the aid of another family member Brandon Machin. #BrandonMachin #facebook #Martyn #murder #potatochips #Sarahbrass https://t.co/sEYiK3xMIF pic.twitter.com/vjv0IGDTTi — Thewomenjournal (@thewomenjournal) November 3, 2019

Un drame évitable

Plusieurs témoignages extrêmement durs de la part des enfants ont été livrés au tribunal, notamment celui d’un des fils qui craignait de devenir un meurtrier en grandissant. Désormais, ils ont été pris en charge par les services sociaux mais sont « émotionnellement brisés ». Tristant et Blake, les deux enfants décédés, ont été enterrés dans un couffin, après avoir été escortés par plus de 300 motos vers leur dernier lieu de repos.

De nombreux publications Facebook de Sarah Barass laissaient envisager le pire, notamment lorsque celle-ci a posté une citation de Stephen King: « Un meurtre c’est comme les chips, un seul n’est pas suffisant. » Un autre frère de la maman a dépeint sa soeur comme un « démon depuis la naissance », avec une obsession pour la mort. Il estime que les services sociaux n’ont pas réagi assez rapidement à ses différents avertissements et que ces deux décès auraient pu être évités.