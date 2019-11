Sans surprise, le KRC Genk se sépare de son entraîneur Felice Mazzu

« Felice Mazzu n’est plus l’entraîneur du KRC Genk ». Le club champion de Belgique de football a officialisé mardi sur son site internet, après le retour de l’étranger de son président, une nouvelle qui semblait inéluctable après la défaite à domicile des Limbourgeois dimanche contre La Gantoise 0-2. Après six saisons au Sporting Charleroi, Mazzu, âgé de 53 ans, était arrivé cet été en remplacement de Philippe Clement parti au Club Bruges. Il avait signé un contrat à durée indéterminée. Les autres membres du staff technique du club sont aussi remerciés : Tom Van Imschoot, Denis Dessaer et Sandro Salamone.

Genk n’est que 9e au classement après 14 matchs avec 20 points à 13 longueurs du leader le Club Bruges. Il a perdu 6 de ses 14 rencontres de championnat. En Ligue des champions, Genk a perdu trois de ses quatre matchs et compte un seul point.

« Ces dernières semaines, la tendance a été de plus en plus négative et la direction du club n’a plus le sentiment que le staff technique actuel peut encore faire évoluer la situation.

« Le club se rend compte que l’équipe est en cours de reconstruction après le titre national, mais la différence entre la qualité intrinsèque du groupe de joueurs et les performances est trop grande.

« Le KRC Genk respecte le travail de Felice Mazzu, qui s’est toujours montré un gentleman et une personnalité chaleureuse. Le club le remercie ainsi que ses assistants pour leur dévouement et leur souhaite beaucoup de succès dans l’avenir.

« En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur-chef, Domenico Olivieri dirigera les séances d’entraînement avec l’aide de Kevin Van Dessel, entraîneur des Espoirs.

Source: Belga