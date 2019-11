Recupel lance un concours pour suivre le trajet des réfrigérateurs usagers

Recupel lance mardi un concours, «Track and win», afin de demander aux consommateurs de l’aider à sonder le circuit de recyclage des réfrigérateurs et congélateurs. Grâce à un traceur, l’ASBL souhaite recenser les endroits où les appareils usagés aboutissent car leur traitement inadéquat a un impact conséquent sur l’environnement.

Chaque année, plus de 200.000 réfrigérateurs et congélateurs se retrouvent ailleurs que dans un centre de traitement agréé, rappelle l’organisation. Leur passage dans un circuit clandestin et parallèle, en dehors des canaux Recupel, peut avoir des conséquences néfastes: un appareil mal traité équivaut aux émissions de CO2 d’un trajet de 7.500 km en voiture, à cause de la libération des réfrigérants et gaz d’expansion nocifs, souligne l’ASBL.

A l’aide de son concours «Track and win», Recupel invite donc les consommateurs à l’aider à recenser «de manière transparente» les endroits où se retrouvent les appareils usagés. Pour y participer, les personnes qui veulent se débarrasser d’un réfrigérateur doivent l’enregistrer sur le site frigosdisparus.be et placer sur l’appareil un traceur qui suivra son parcours, de la collecte au traitement.

Plusieurs prix pour les participants

Cent traceurs seront installés et Recupel récompensera les participants avec plusieurs prix, notamment un concert privé de Black Box Revelation et des enceintes fabriquées à partir de matériaux recyclés issus de réfrigérateurs belges.

Le concours se déroule du 12 novembre au 12 mars 2020. Les informations pratiques se trouvent sur le site frigosdisparus.be.