Les parents de Maddie McCann choqués par un « troll » sur les réseaux sociaux

Kate et Gerry McCann ont été photographiés dans un restaurant situé à Glasgow ce samedi soir. Une personne, qui publie sous un faux profil au nom de la petite fille, a posté la photo, indiquant que « les parents de Maddie McCann étaient plus proches que ce qu’elle pensait », un commentaire qui a profondément choqué le couple.

Un inconnu a posté un « troll » concernant les parents de la petite Maddie McCann, disparue il y a 12 ans eu Portugal. En effet, Kate et Gery McCann avaient, ce soir-là, décidé de manger au restaurant avec des amis, laissant leur fille à leur domicile, sans plus jamais la revoir.

Dans la publication Facebook, où l’on voit les parents manger dans un restaurant asiatique de Glasgow, le faux profil qui s’est nommé « Maddie McCann » sur le réseau social, a publié: « Papa et maman ont l’air plus proches que ce que je pensais! »

Les parents sous le choc

Une source proche de la famille a indiqué que le couple était sous le choc: « Ils sont choqués et attristés par les actions d’un lunatique et que quelqu’un puisse tomber aussi bas. On dirait qu’ils ne peuvent même plus manger en famille sans que quelqu’un les harcèle et pour quelle raison? Ils trouvent ça inadmissible. »

« Ce genre de messages les assaille depuis le jour 1 et ils se demandent si cela va un jour s’arrêter. C’est cruel, c’est sans cœur et c’est inapproprié », a conclu cette même source.