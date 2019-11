Elle accouche en plein milieu d’une piste de danse

Une jeune femme de 19 ans a accouché en boîte de nuit du côté de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Si personne ne s’attendait à ce que l’heureux événement survienne aux petites heures du matin, la maman et son enfant vont bien et la situation a été maîtrisée par le personnel de l’établissement.

Ce 11 novembre, aux alentours de 5h30 du matin, une jeune femme de 19 ans a donné la vie à son bébé en plein milieu de la piste de danse du « O’Club », une discothèque située à Toulouse. « C’était le moment de la fermeture, il n’y avait plus beaucoup de monde et un agent est venu me voir », explique l’une des responsables de l’établissement à la Dépêche du Midi.

« A ce moment-là, j’ai vu qu’elle était en train d’accoucher Il a fallu réagir très vite. Un agent était au téléphone avec le Samu qui nous expliquait les premiers gestes. La jeune fille n’était pas paniquée, mais inquiète. Le bébé est sorti tout seul », poursuit Marie-Hélène. La maman et son nouveau-né ont ensuite pu être pris en charge par les secours, arrivés sur place, avant d’être transportés à la maternité la plus proche.

Un accès à vie pour le nouveau-né

« Pour nous, c’est une fermeture exceptionnelle. On a vu que notre équipe était soudée. On a pleuré, mais on n’a pas paniqué. De toute façon, on a tout de suite compris que le bébé était en train d’arriver », a conclu la co-responsable de la boîte de nuit. En fait, la jeune femme voulait simplement se changer les idées et savait très bien qu’elle attendait un enfant.

La direction a souhaité avoir des nouvelles de cette maman et de son tout petit, affirmant que lorsqu’il serait en âge de se rendre en boîte, l’enfant aurait gratuitement accès au O’Club de Toulouse à vie, pour venir danser jusqu’au bout de la nuit!