Dominika Cibulkova, finaliste de l’Open d’Australie 2014, met un terme à sa carrière

Dominika Cibulkova a rangé ses raquettes. La Slovaque, ancienne N.4 mondiale et lauréate du Masters WTA en 2016, a annoncé mardi mettre un terme à sa carrière de joueuse de tennis professionnelle à l’âge de 30 ans. « Je sens que cette vie a été très remplie pour moi et je veux en commencer une nouvelle. » Solide du fond du court et performante en défense, Cibulkova aura joué son dernier match sur le circuit en mai à Roland-Garros, battue d’entrée par la Biélorusse Aryna Sabalenka. « Ce n’est pas une décision prise à la va-vite où on se dit +je n’ai plus envie de jouer+ en se réveillant », a expliqué Cibulkova. « Le processus a été long. J’étais déjà presque convaincue que ma défaite à Miami (en mars, ndlr) contre Azarenka pouvait être mon dernier match. »

« Puis j’ai parlé avec mon entraîneur qui m’a rappelé que j’avais promis de jouer la Fed Cup pour dire au-revoir à mes fans en Slovaquie », a-t-elle ajouté. Un mois après sa défaite d’entrée en Floride, elle a a remporté ses deux matches en simple contre le Brésil, permettant à son pays de s’imposer. « Le plan était ensuite d’aller jusque Roland-Garros sans officiellement annoncer ma retraite pour profiter de l’été, prendre soin de moi, disposer d’un peu de repos et de voir comment les choses évoluent. Le processus a été long. »

Cibulkova, 30 ans, compte 8 titres en simple à son palmarès, et un titre en double, sur le gazon de Rosmalen en 2017 avec Kirsten Flipkens avec qui elle a souvent joué. Meilleure joueuse slovaque de l’histoire, Cibulkova a ouvert son compteur en octobre 2011 à Moscou et l’a refermé à l’issue de la saison 2016 en décrochant son plus grand succès, le Masters de fin de saison à Singapour. La droitière de Bratislava y avait battu en finale l’Allemande Angelique Kerber malgré deux défaites en phase de groupe. Cibulkova a également perdu 13 fois en finale, dont celle à l’Open d’Australie 2014 contre la Chinoise Li Na.

Source: Belga