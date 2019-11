Deux policiers récompensés à Namur pour avoir sauvé une personne tombée dans la Sambre

Deux policiers fédéraux se sont vus remettre la médaille Carnegie Hero Fund mardi à Namur, des mains du gouverneur Denis Mathen, pour être venus en aide, en février 2018, à une personne tombée dans les eaux glacées de la Sambre, près du pont de l’Évêché.

Les deux policiers étaient dans leur véhicule lorsqu’ils ont aperçu la personne en difficulté dans la Sambre. Malgré le froid, Kevin Paty n’a pas hésité à se jeter à l’eau pour la ramener sur la berge, avant que les services de secours ne prennent le relais. Son collègue, Dimitri Estienne, s’est lui fracturé les deux talons lors de l’intervention, en sautant d’un mur de près de quatre mètres pour gagner du temps. Il a ensuite pris en charge la coordination de l’opération, malgré ses blessures.

« On ne sait pas et on ne saura probablement jamais pourquoi cette personne était dans l’eau », a expliqué Kevin Paty. « Nous n’avons plus jamais eu de ses nouvelles par après, mais elle a pu être sauvée et c’est le principal pour nous. »

« Cette récompense est un beau remerciement, même si nous avons uniquement fait notre devoir de citoyens et de policiers », a-t-il ajouté. La médaille Carnegie Hero Fund vise à honorer les actes de bravoure de citoyens qui ont permis de sauver des vies. Son attribution est décidée par une commission présidée par le ministre fédéral de l’Intérieur. Sa création, réglée par l’arrêté royal du 29 novembre 1911, a suivi un important don fait au gouvernement belge par Andrew Carnegie, un philanthrope américain d’origine écossaise.

Source: Belga